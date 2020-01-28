Жители севастопольских сел жалуются на качество мобильной связи

Вопросы качества и доступности мобильной связи обсуждали на приёме граждан по личным вопросам, который провёл сегодня в Севастополе депутат Государственной Думы Дмитрий Белик.

С жалобой обратилась жительница села Родное. По её словам, телефоны работают только на одной из улиц. Между тем, в населённом пункте живет почти тысяча человек. Люди не раз просили установить вышку для усиления сигнала, но проблема не решена до сих пор.

«По селу фактически нет мобильной связи. Более того, сегодня и телефоны стационарные не работают. Когда люди обращаются, им говорят: “Отказывайтесь”. Могут в Терновке отказаться, вопросов нет. Но когда связи никакой, ни пожарных не вызвать, ни скорую, ничего, это абсурд!», – возмущается Валентина Булгакова, жительница села Родное.

Дмитрий Белик сообщил, что в Министерстве цифрового развития и связи России подтвердили выделение средств на монтаж вышек и точек доступа к бесплатному мобильному интернету в небольших населённых пунктах полуострова. Возможно, Родное войдет в программу. Кроме того, парламентарий попросил федеральные органы дать оценку действий компании “МТС”, которая объявила о резком повышении тарифов для пользователей карт, выданных на материке.

«Мной направлены депутатские обращения в ФАС и в министерство цифрового развития и связи для того, чтобы эту ситуацию ввести в правовое русло. Потому что Севастополь и Крым – это российские регионы, здесь не могут быть другие тарифы для наших уважаемых жителей Российской Федерации», – считает Дмитрий Белик.

Изменения в тарифной политике компании” МТС” должны начать действовать с 30 января. Между тем механизм смены оператора связи с сохранением телефонного номера через многофункциональные центры заработает в Крыму только с 1 марта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь