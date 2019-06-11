Жители Севастополя подсчитывают убытки от потопа

Горожане продолжают подсчитывать ущерб, нанесённый имуществу пятничной стихией. Некоторые жители верхних этажей многокваритрных домов считают, что виноваты в их бедах коммунальные организации, которые вовремя не реагировали на жалобы граждан на прохудившиеся крыши.

Жители 20-го дома по улице Генерала Хрюкина за последние 2 года четырежды просили управляющую компанию о помощи. А теперь пятничный потоп лишил не только ремонта – даже дохода.

«Делаю куклы на заказ. А теперь придётся переделывать все куклы – лицо размыто и она просто вся вымокла», – говорит местная жительница Татьяна Кириллова.

Несмотря на изношенный рубероид и почти обнажённую крышу, виной всему, говорят мастера – ливнёвка.

«Ливнёвая канализация упала от большого потока воды. Мы сделали подпорку – 6-8 кирпичей – и зацементировали это дело, чтобы она больше не упала», – говорит Сергей Неяскин, кровельщик УК “Управляющая компания”.

Пенопласт, куски дерева, кирпичи и железная решётка – это всё, что сейчас поддерживает ливнёвку. И местные жители сомневаются, что кирпичная кладка долго выдержит, учитывая всю эту конструкцию.

И то, к чему может привести катастрофа инсталляции – похоже, не единственная будущая повестка в суд для управляющей компании. На генерала Острякова, 157 пятому этажу тоже предстоит ремонт.

«Сантехники сказали, что это были забиты ливнёвки. Второй раз было в сентябре прошлого года. Сказали, что потекли ливни между стыками. Вроде бы как-то что-то сделали на крыше, положили рубероид. Вот это третий раз », – говорит Татьяна Андреева, жительница дома №157 по улице Генерала Острякова.

Евгения Квашнина, Сергей Буторин

Источник: Вести Севастополя