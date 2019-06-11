Жители Севастополя подсчитывают убытки от потопа

11 июня 2019     22
Жители Севастополя подсчитывают убытки от потопа

Горожане продолжают подсчитывать ущерб, нанесённый имуществу пятничной стихией. Некоторые жители верхних этажей многокваритрных домов считают, что виноваты в их бедах коммунальные организации, которые вовремя не реагировали на жалобы граждан на прохудившиеся крыши.

Жители 20-го дома по улице Генерала Хрюкина за последние 2 года четырежды просили управляющую компанию о помощи. А теперь пятничный потоп лишил не только ремонта – даже дохода.

«Делаю куклы на заказ. А теперь придётся переделывать все куклы – лицо размыто и она просто вся вымокла», – говорит местная жительница Татьяна Кириллова.

Несмотря на изношенный рубероид и почти обнажённую крышу, виной всему, говорят мастера – ливнёвка.

«Ливнёвая канализация упала от большого потока воды. Мы сделали подпорку – 6-8 кирпичей – и зацементировали это дело, чтобы она больше не упала», – говорит Сергей Неяскин, кровельщик УК “Управляющая компания”.

Пенопласт, куски дерева, кирпичи и железная решётка – это всё, что сейчас поддерживает ливнёвку. И местные жители сомневаются, что кирпичная кладка долго выдержит, учитывая всю эту конструкцию.

И то, к чему может привести катастрофа инсталляции – похоже, не единственная будущая повестка в суд для управляющей компании. На генерала Острякова, 157 пятому этажу тоже предстоит ремонт.

«Сантехники сказали, что это были забиты ливнёвки. Второй раз было в сентябре прошлого года. Сказали, что потекли ливни между стыками. Вроде бы как-то что-то сделали на крыше, положили рубероид. Вот это третий раз », – говорит Татьяна Андреева, жительница дома №157 по улице Генерала Острякова.

Евгения Квашнина, Сергей Буторин

Источник: Вести Севастополя

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