Жители Севастополя проверили ВИЧ-статус в центре города

На площади Нахимова на один день останавливалась передвижная медицинская лаборатория. Экспресс-тест на наличие или отсутствие вируса иммунодефицита человека могли пройти все желающие.

Это только начало большой экспедиции, мобильные лаборатории проследуют через 190 городов. Акция Министерства здравоохранения продлится до 5 ноября и завершится в Москве. Одна из целей – не только выявление болезни, но и распространение информации о ней.

«В том то и есть задача акции, чтобы развенчивать мифы. Люди с высшим образованием в нашей стране до сих пор очень многие думают, что ВИЧ можно заразиться через поцелуи, полотенца, общую посуду. ВИЧ-инфецированных людей чураются как чумных, не знают элементарных вещей – как он передается», – говорит Евгений Гаврилец, представитель оргкомитета акции “Тест на ВИЧ. Экспедиция 2019”

На сегодня более 800 тысяч человек в России являются ВИЧ- инфецированными, из них в Севастополе зарегистрированы официально более двух тысяч человек. Специально для врачей также организована конференция, на которой всем интересующимся темой подробно объясняли как поставить верный диагноз, если пациент приходит с неочевидными симптомами?

«Охвачены антиретровирусной терапией, то есть лечением от ВИЧ инфекции охвачено порядка 65%. Это хорошая цифра, даже в сравнении с другими субъектами Российской федерации. От ВИЧ никто не застрахован, все желающие могут приходить на Коммунистическую, 40, и анонимно сдать на тест на ВИЧ», – сказала Инга Матяж, главный врач севастопольской инфекционной больницы.

Источник: Вести.Севастополь