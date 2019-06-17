Жители Севастополя проверили ВИЧ-статус в центре города

17 июня 2019     25
Жители Севастополя проверили ВИЧ-статус в центре города

На площади Нахимова на один день останавливалась передвижная медицинская лаборатория. Экспресс-тест на наличие или отсутствие вируса иммунодефицита человека могли пройти все желающие.

Это только начало большой экспедиции, мобильные лаборатории проследуют через 190 городов. Акция Министерства здравоохранения продлится до 5 ноября и завершится в Москве. Одна из целей – не только выявление болезни, но и распространение информации о ней.

«В том то и есть задача акции, чтобы развенчивать мифы. Люди с высшим образованием в нашей стране до сих пор очень многие думают, что ВИЧ можно заразиться через поцелуи, полотенца, общую посуду. ВИЧ-инфецированных людей чураются как чумных, не знают элементарных вещей – как он передается», – говорит Евгений Гаврилец, представитель оргкомитета акции “Тест на ВИЧ. Экспедиция 2019”

На сегодня более 800 тысяч человек в России являются ВИЧ- инфецированными, из них в Севастополе зарегистрированы официально более двух тысяч человек. Специально для врачей также организована конференция, на которой всем интересующимся темой подробно объясняли как поставить верный диагноз, если пациент приходит с неочевидными симптомами?

«Охвачены антиретровирусной терапией, то есть лечением от ВИЧ инфекции охвачено порядка 65%. Это хорошая цифра, даже в сравнении с другими субъектами Российской федерации. От ВИЧ никто не застрахован, все желающие могут приходить на Коммунистическую, 40, и анонимно сдать на тест на ВИЧ», – сказала Инга Матяж, главный врач севастопольской инфекционной больницы.

Источник: Вести.Севастополь

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