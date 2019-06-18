Жители Севастополя проверили свой ВИЧ-статус

17 июня 2019     28
Жители Севастополя проверили свой ВИЧ-статус

На площади Нахимова на один день остановилась передвижная медицинская лаборатория. Экспресс-тест на наличие или отсутствие вируса иммунодефицита человека могли пройти все желающие.

Это только начало большой экспедиции, мобильные лаборатории проследуют через 190 городов. Акция Министерства здравоохранения продлится до 5 ноября и завершится в Москве. Одна из целей – не только выявление болезни, но и распространение информации о ней.

«В том-то и есть задача акции, чтобы развенчивать мифы. Даде многие люди с высшим образованием в нашей стране до сих пор думают, что ВИЧ можно заразиться через поцелуи, полотенца, общую посуду. ВИЧ-инфицированных людей чураются как чумных, не знают элементарных вещей, как вирус передается», – говорит Евгений Гаврилец, представитель оргкомитета акции “Тест на ВИЧ. Экспедиция – 2019”

На сегодня более 800 тысяч человек в России являются ВИЧ-инфицированными, из них в Севастополе зарегистрированы официально более двух тысяч. Специально для врачей также организована конференция, на которой всем интересующимся темой подробно объясняли, как поставить верный диагноз, если пациент приходит с неочевидными симптомами.

«Охвачены антиретровирусной терапией, то есть лечением от ВИЧ-инфекции порядка 65%. Это хорошая цифра, даже в сравнении с другими субъектами России. От ВИЧ никто не застрахован, все желающие могут приходить на Коммунистическую, 40, и анонимно сдать на тест на ВИЧ», – сказала Инга Матяж, главный врач севастопольской инфекционной больницы.

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Две бронзы и ранний вылет Егорян: как россияне стартовали на чемпионате Европы по фехтованию
Две бронзы и ранний вылет Егорян: как россияне стартовали на чемпионате Европы по фехтованию

Россияне завоевали две бронзовые медали в первый соревновательный день чемпионата Европы по фехтованию в Дюссельдорфе. 34-летняя Софья Великая поднялась на …


236 лет исполнилось ровеснику города - Севастопольскому морскому заводу
236 лет исполнилось ровеснику города – Севастопольскому морскому заводу

Крупнейшее в Крыму предприятие судоремонта и судостроения “Севастопольский морской завод” сегодня отмечает 236 лет со дня основания, сообщила пресс-служба правительства …


Севастопольцы смогут внести замечания в отчет кадастровой оценки объектов капстроя
Севастопольцы смогут внести замечания в отчет кадастровой оценки объектов капстроя

Росреестр проверил промежуточные отчетные документы государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства в Севастополе, сообщила пресс-служба департамента по имущественным и земельным …


Жители Севастополя проверили свой ВИЧ-статус
Жители Севастополя проверили свой ВИЧ-статус

На площади Нахимова на один день остановилась передвижная медицинская лаборатория. Экспресс-тест на наличие или отсутствие вируса иммунодефицита человека могли пройти …


Вести Севастополь 17.06.2019
Вести Севастополь 17.06.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Из культурно-информационного центра обратно во дворец культуры рыбаков. Расскажем о его истории и о том, как …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты