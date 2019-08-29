Жители Украины снова предлагают взятки российским пограничникам

Две взятки подряд сотрудникам пограничного управления ФСБ по Республике Крым предлагали на пункте пропуска на севере полуострова. Оба случая произошли при въезде с территории Украины. Граждане соседнего государства за деньги хотели въехать в Россию без ожидания в очереди. Предлагали по три тысячи рублей.

Гостям Крымского полуострова напомнили об уголовной ответственности за такое “коммерческое предложение”. После чего они отказались от идеи проехать через пункт пропуска вперёд других автомобилей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь