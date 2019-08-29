Жители Украины снова предлагают взятки российским пограничникам

29 августа 2019     12
Жители Украины снова предлагают взятки российским пограничникам

Две взятки подряд сотрудникам пограничного управления ФСБ по Республике Крым предлагали на пункте пропуска на севере полуострова. Оба случая произошли при въезде с территории Украины. Граждане соседнего государства за деньги хотели въехать в Россию без ожидания в очереди. Предлагали по три тысячи рублей.

Гостям Крымского полуострова напомнили об уголовной ответственности за такое “коммерческое предложение”. После чего они отказались от идеи проехать через пункт пропуска вперёд других автомобилей.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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