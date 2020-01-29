Жители улицы Супруна пожаловались депутату Госдумы на шумную вентиляцию больницы

Устройство для вентиляции, находящееся на крыше поликлиники №4 на улице Супруна, вызывало беспокойство севастопольцев. После капитального ремонта система вентиляции при работе издавала очень громкие звуки.

Шум беспокоил жителей близлежащих домов на улицах Супруна, Николая Музыки и Олега Кошевого. Проблему удалось быстро решить.

Департамент здравоохранения города сообщил, что вентиляцию, которая проходила испытания после ремонта, теперь переведут в тихий режим. Исполнение взял на контроль депутат Государственной Думы Дмитрий Белик.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь