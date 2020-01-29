Жители улицы Супруна пожаловались депутату Госдумы на шумную вентиляцию больницы

29 января 2020     18
Жители улицы Супруна пожаловались депутату Госдумы на шумную вентиляцию больницы

Устройство для вентиляции, находящееся на крыше поликлиники №4 на улице Супруна, вызывало беспокойство севастопольцев. После капитального ремонта система вентиляции при работе издавала очень громкие звуки.

Шум беспокоил жителей близлежащих домов на улицах Супруна, Николая Музыки и Олега Кошевого. Проблему удалось быстро решить.

 

Департамент здравоохранения города сообщил, что вентиляцию, которая проходила испытания после ремонта, теперь переведут в тихий режим. Исполнение взял на контроль депутат Государственной Думы Дмитрий Белик.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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