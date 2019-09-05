Жители 4 сел Севастополя будут голосовать на мобильных избирательных участках

В Севастополе заканчивают установку модульных конструкций для проведения выборов депутатов Законодательного собрания Севастополя. Голосовать в мобильных избирательных участках будут жители сёл Штурмовое, Первомайское, Широкое и первого отделения Золотой балки.

Ранее планировалось организовать избирательные участки в списанных троллейбусах, но идею раскритиковал глава региона Михаил Развожаев. Мобильные конструкции площадью около 30-ти квадратных метров оборудованы кондиционерами и всем необходимым для голосования. По непривычным для избирателей адресам откроются еще 7 участков.

«Это с тем, что в помещениях проходят ремонты по различным программам ФЦП. 4 избирательных участка находились в клубах, а эти клубы признаны аварийными и закрыты», – объяснил Валентин Демидов, и.о. директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления г. Севастополя.

В Севастополе будут работать 184 избирательных участка. Большинство из них готовы к проведению выборов. Финальный этап подготовки ко дню голосования обсудили сегодня в городской избирательной комиссии. Сейчас в Севастополе зарегистрированы 316 тысяч избирателей, из них 3 тысячи будут голосовать впервые.

Законность проведения выборов будут контролировать не только члены участковых комиссий. Для этих целей на 83 участках установлены камеры видеонаблюдения. А возможность фальсификации, как считают в Севизбиркоме, исключит использование автоматических комплексов обработки – КОИБов. Они будут установлены на всех избирательных участках, кроме кораблей Черноморского флота, которые 8 сентября будут находится в походе.

«КОИБ не примет никакую копию, то есть у него есть форма защиты. В него вы пачку никак не вложите, он принимает бюллетени по одному и с определенным интервалом», – говорит Сергей Даниленко, председатель Севастопольской городской избирательной комиссии.



Источник: Вести.Севастополь