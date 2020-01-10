Жительница Красноперекопска созналась в краже у матери 83 тысяч рублей

Женщина 39 лет призналась в краже крупной суммы денег у 70-летней пенсионерки.

Дочь пострадавшей тайно брала пенсионную карту своей матери и снимала с неё деньги, позже клала карту на место. Как призналась подозреваемая, она проделала это более шести раз. Общая сумма украденного составила 83 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Мать, как только заметила пропажу денег, обратилась в полицию.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, несмотря на то, что она написала явку с повинной. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь