Жительница Севастополя за мошенничество получила 400 часов обязательных работ

Подсудимая признала свою вину и возместила часть ущерба.

Осуждённая обманула 11 жителей городов Крыма. Женщина звонила жертвам и под вымышленным именем сообщала, что сотрудничает с банком и предлагала взять кредит. Потерпевшие высылали ей на электронную почту копии документов, а деньги – на счёт электронного кошелька. Сразу после получения оплаты, мошенница переставала выходить на связь. Общая сумма ущерба – 114 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Ленинский районный суд Севастополя признал женщину виновной по статье о мошенничестве и назначил наказание 400 часов обязательных работ. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото yandex.ru

Источник: Вести.Севастополь