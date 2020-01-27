Жительница Севастополя получила срок за мошенничество с квартирами

Суд вынес обвинительный приговор в отношении женщины, лишавшей севастопольцев квартир.

Злоумышленница представлялась риэлтором, предлагая помощь в совершении сделок с недвижимостью. На протяжении 2012-13 годов она обманным путем она получала право собственности на жилое помещение, а после, похищала денежные средства от продажи недвижимости доверчивых граждан.

Женщина признана виновной в совершении сразу пяти преступлений по статьям мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере.

По решению суда мошенница проведет за решеткой 3 года и 6 месяцев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь