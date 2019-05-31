Жительница Севастополя стала "Почётным адвокатом России"

С профессиональным праздником сегодня поздравляют адвокатов. День российской адвокатуры – государственного статуса пока не имеет. Его учредили в 2005 году на втором всероссийском съёзде адвокатов.

Дата 31 мая тоже выбрана не случайно. В этот день в 2002 году был подписан федеральный закон об адвокатской деятельности. Пять лет назад под его юрисдикцию вошли севастопольские адвокаты. Сегодня в городе их работает более 250-ти. В честь профессионального праздника прошло торжественное собрание. Знак и звание “Почётный адвокат России” получила Мария Грибанова.

«Я считаю, что это высокое звание для адвоката. Потому что подводится итог его деятельности. Его ума, его мудрости, его профессионализма – почётный адвокат Российской Федерации. Работа адвоката – это, прежде всего, спокойствие наших горожан в том плане, что их интересы, их права всегда будут защищены», – говорит Анатолий Жерновой, председатель севастопольского регионального отделения федерального союза адвокатов России.

За пять лет с момента воссоединения Севастополя с Россией Мария Грибанова стала вторым адвокатом удостоенным высокого звания.

Источник: Вести Севастополя