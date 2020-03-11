Жительница Симферополя задержана за вооружённый разбой

В полицию поступило сообщение от 39-летней жительницы Симферополя о том, что неизвестная женщина перелезла через забор её дома и, угрожая ножом, забрала мобильный телефон.

Сотрудники патрульно-постовой службы, при осмотре территории, прилегающей к месту преступления, задержали 27-летнюю местную жительницу, у которой изъяли нож и похищенный телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с применением оружия» с максимальной санкцией – 10 лет лишения свободы, информирует пресс-служба МВД по Крыму.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: pixabay.com

Источник: Вести.Севастополь