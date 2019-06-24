Жительница Украины предложила взятку крымским пограничникам

24 июня 2019     20
Жительница Украины предложила взятку крымским пограничникам

За последнее время это уже пятый случай, когда пограничников Крыма склоняют к совершению преступления. Так в пункте пропуска «Армянск» во время проверки документов у 50-летней гражданки Украины, которая собиралась выехать из России, сотрудник Пограничного управления обратил внимание на подозрительную миграционную карту. Штамп с датой о прибытии в Россию отличался от установленного образца. В ходе расспросов женщина призналась, что штамп поддельный: ей проставили его за несколько тысяч рублей.

Несмотря на уже выявленное правонарушение, 50-летняя жительница Николаевской области не придумала ничего лучше, как предложить сотруднику паспортного контроля 1000 рублей за беспрепятственный пропуск через госграницу, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Пограничник предупредил женщину об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу и отказался от денег.

Гражданку Украины задержали. Теперь следователям предстоит выяснить, кто и при каких обстоятельствах помог женщине подделать штамп в миграционной карте. А за попытку дать взятку ей грозит еще и уголовная ответственность по статье 291 УК РФ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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