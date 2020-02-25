Жительница Ялты получила тяжелые травмы, катаясь на сноутюбе

После катания на сноутюбе жительнице Ялты 1962 года рождения понадобилась помощь спасателей и врачей скорой. Она каталась в горно-лесной зоне на 26-ом км дороги Ялта-Бахчисарай.

Женщина получила травму спины, головы и грудной клетки, сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым. Самостоятельно передвигаться женщина не могла, и сотрудники Бахчисарайского отряда «КРЫМ-СПАС» уложили ее на спинальный щит и на спецносилках доставили к автомобилю скорой помощи.

Чтобы сделать свой отдых приятным, а спуск на «ватрушках» безопасным, МЧС просит соблюдать следующие меры безопасности:

Кататься на сноутюбе можно только в строго отведенном для этого месте. Перед спуском с горки необходимо проверить, чтобы на пути не было людей, ям, бугров, торчащих кустов, камней, которые могут повредить надувные сани, проколов или разрезав их. Не отпускайте детей кататься одних. Помните, что у детей притуплено чувство опасности. Не надувайте санки выше нормы. Нельзя кататься на «ватрушке» стоя или лежать на ней при спуске. Садиться в тюбинг нужно, как на стул – откинуться назад и согнуть ноги в коленях. Опасно садиться на «ватрушку» вдвоем, из нее можно вылететь. Нельзя прикреплять сноутюбы друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться. В процессе катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга. Кататься на надувных санках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов. Не следует перегружать тюбинг (в характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес). Также необходимо следить, чтобы путь, по которому движутся санки, не проходил по льду, который может треснуть. Категорически воспрещается привязывать «надувные санки» к машине или снегоходу. Служба информации «Вести – Севастополь» Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь