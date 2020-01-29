Жительнице Севастополя свидание обошлось в 27 тысяч рублей

26-летняя девушка познакомилась с 21-летним парнем. Во время общения с новым знакомым она оставила на скамейке в парке свою сумочку без присмотра.

Новый приятель решил воспользоваться этим обстоятельством. Он тайком похитил из сумочки 27 тысяч рублей и скрылся. Украденные деньги он потратил на свои нужды. Теперь по статье «Кража» молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее он уже был судим за кражу и угон, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь