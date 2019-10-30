Жительницу Севастополя будут судить за избиение собственного ребёнка

В мае 2011 года, она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла побои своему ребёнку, причинив тяжкий вред его здоровью. Преступление оставалось нераскрытым на протяжении восьми лет. Материалы уголовного дела направлены в Гагаринский районный суд Севастополя.

Жительница Севастополя 1991 года рождения предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью своего ребёнка, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

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Жительницу Севастополя будут судить за избиение собственного ребёнка Жительница Севастополя 1991 года рождения предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью своего ребёнка, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя. В …

