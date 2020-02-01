Жительницу Севастополя обвинили в госизмене

Галине Долгополовой, задержанной в ноябре прошлого года, предъявлено обвинение в государственной измене.

64-летняя жительница Севастополя была заключена под стражу за передачу секретных сведений военного характера украинским спецлужбам. По данным правоохранителей, она собирала военную информацию и передавала её в Главное управление разведки Минобороны Украины. По вменяемой гражданке статье, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Как пояснила пресс-служба Лефортовского суда, сейчас женщине продлили срок ареста на три месяца. В суде отказались от дальнейших комментариев по делу, уточняя, что материалы содержат гриф «секретно» и не могут быть разглашены, сообщает ИА «Интерфакс».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь