Жительницу Севастополя обвинили в госизмене

1 февраля 2020     15
Жительницу Севастополя обвинили в госизмене

Галине Долгополовой, задержанной в ноябре прошлого года, предъявлено обвинение в государственной измене. 

64-летняя жительница Севастополя была заключена под стражу за передачу секретных сведений военного характера украинским спецлужбам. По данным правоохранителей, она собирала военную информацию и передавала её в Главное управление разведки Минобороны Украины. По вменяемой гражданке статье, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Как пояснила пресс-служба Лефортовского суда, сейчас женщине продлили срок ареста на три месяца. В суде отказались от дальнейших комментариев по делу, уточняя, что материалы содержат гриф «секретно» и не могут быть разглашены, сообщает ИА «Интерфакс».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Угрожавшую взорвать себя и самолет россиянку отправили под домашний арест
Угрожавшую взорвать себя и самолет россиянку отправили под домашний арест

Суд подмосковного города Домодедово на два месяца отправил под домашний арест пассажирку рейса Симферополь — Москва Антонину Полодиянцеву, которая во …


«Зенит» разгромил «Дюделанж» в контрольном матче
«Зенит» разгромил «Дюделанж» в контрольном матче

17:35 Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над люксембургским «Дюделанжем» в контрольном матче на сборе в испанском Бенидорме. @zenit_spb Twitter Встреча …


Россиян будут увольнять по-старому
Россиян будут увольнять по-старому

Минтруд РФ опроверг ранее появившуюся информацию об изменениях правил увольнения с 1 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой …


Жительницу Севастополя обвинили в госизмене
Жительницу Севастополя обвинили в госизмене

Галине Долгополовой, задержанной в ноябре прошлого года, предъявлено обвинение в государственной измене.  64-летняя жительница Севастополя была заключена под стражу за …


Автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковушками в «новой Москве»
Автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковушками в «новой Москве»

Заказной автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями на Калужском шоссе в «новой Москве». Пострадавших в результате аварии нет, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты