Жительницу Севастополя обвиняют в краже телефона у соседа по палате

14 декабря 2019     23
Жительницу Севастополя обвиняют в краже телефона у соседа по палате

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратился 61-летний мужчина, он сообщил, что в больнице у него похитили телефон.

Мужчина вышел из палаты, а когда вернулся, уже не смог найти телефон. Как было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, чужое имущество приглянулось 26-летней девушке. Они взяла телефон и скрылась. А потом быстро продала похищенную вещь.

Тем не менее следователям удалось собрать доказательства, и сейчас на девушку возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи – пять лет лишения свободы.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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