Жительницу Симферополя эвакуировали из Долины привидений

Накануне 60-летней жительнице столицы Крыма понадобилась помощь спасателей. Она отправилась в поход на Демерджи, оступилась и повредила ногу. Вернуться вниз самостоятельно женщина уже не смогла.
Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым, в Долину привидений немедленно выдвинулась дежурная смена Алуштинского аварийно–спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Его сотрудники наложили женщине шину и на носилках по горно-лесной тропе перенесли пострадавшую в село Лучистое у подножия Демерджи, где передали ее работникам скорой помощи.
По словам министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова, туристические маршруты, проходящие по горно-лесной местности и сложным участкам рельефа, относятся к опасным, и специалисты советуют людям, оправляясь в горы, адекватно оценивать сложности ландшафтных условий, а также собственные силы и возможности.
Во время туристического сезона спасателям чуть ли не каждый день приходится приходить на помощь туристам, которые по разным причинам застревают в горах, сотрудники отряда “КРЫМ-СПАС” даже осваивают азы альпинизма. Так несколько дней назад четыре человека заблудились в пещерном городе Чуфут-Кале.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото МЧС Республики Крым
Источник: Вести.Севастополь
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