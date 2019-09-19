Жительницы Севастополя смогут сделать маммографию на площади Нахимова

В течение трех дней с 20 по 22 сентября в Севастополе на площади Нахимова будет работать мобильная амбулатория, в которой женщины смогут сделать маммографию и получить консультацию маммолога.
Мобильный маммограф будет работать с 10 до 17 часов. Также для женщин пройдут мастер-классы по самодиагностике рака молочной железы.
Эту акцию организаторы назвали «Розовая ленточка», она пройдет в рамках всероссийского проекта «Сохраним жизнь маме». Все участницы получат нагрудные розовые ленточки как символ борьбы с раком молочной железы, а также брошюры и памятки.
На эту акцию ждут женщин старше 39 лет, которым рекомендовано проходить УЗИ молочной железы или делать маммографию каждый год.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь