Жительницы Севастополя смогут сделать маммографию на площади Нахимова

В течение трех дней с 20 по 22 сентября в Севастополе на площади Нахимова будет работать мобильная амбулатория, в которой женщины смогут сделать маммографию и получить консультацию маммолога.

Мобильный маммограф будет работать с 10 до 17 часов. Также для женщин пройдут мастер-классы по самодиагностике рака молочной железы.

Эту акцию организаторы назвали «Розовая ленточка», она пройдет в рамках всероссийского проекта «Сохраним жизнь маме». Все участницы получат нагрудные розовые ленточки как символ борьбы с раком молочной железы, а также брошюры и памятки.

На эту акцию ждут женщин старше 39 лет, которым рекомендовано проходить УЗИ молочной железы или делать маммографию каждый год.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь