Жительниц Севастополя обучают обращению с веерами

К международному офицерскому балу в Севастополе готовится как минимум 280 пар. Многие из них уже несколько месяцев берут уроки танцев и изучают бальный этикет. Целая глава в нём касается искусства обращения с веером.

Корсеты и выходные платья, безвредная, как уверяли производители, пудра Лемерсье и рекламные открытки первой парфюмерной фабрики в России – всё это теперь за стеклом музейных витрин Воронцовского дворца. Но главный гвоздь новой выставки под названием “Мир изысканного флирта” – веер. Для создания одного такого бального атрибута порой трудились более пяти мастеров – кружевницы, резчики по дереву и металлу, рисовальщики и гравёры.

Выставку вееров в Воронцовском дворце презентовала коллекционер из Москвы Ирина Воробьёва. Предметы старинной роскоши она собирала по всему миру – от Франции до США.

В 1911 году в Москве издали сборник правил хорошего тона. Целая глава в нём была посвящена искусству владения веером. Приложенный левой рукой к правой щеке он означал «да», «нет» изображали наоборот. А если веер закрывали, дотрагиваясь его кончиком до левого локтя, дама хотела узнать у кавалера, можно ли верить его словам. Сегодня веера используют не только на балах, но и при постановке классических танцев.

Анна Шустер, Александр Попов, Михаил Шурмель

Источник: Вести Севастополя