Житель Керчи угрожал взрывом за непринятие на работу

Мужчина был задержан полицией за ложное сообщение бомбе в здании одной из организаций города.

Как выяснилось, 54-летнего крымчанина не приняли на работу в организацию, и он решил поквитаться. Мужчина позвонил в полицию Керчи и сообщил о том, что учреждение заминировали. На место прибыли стражи порядка со служебной собакой, но не нашли ничего, что могло представить угрозу гражданам, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

За ложное сообщение о готовящемся взрыве или иные действия, совершенные из хулиганских целей на жителя Керчи было заведено уголовное дело.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото yandex.ru

Источник: Вести.Севастополь