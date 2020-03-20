Житель Краснодара пытался дать взятку инспектору ДПС на трассе «Таврида»

В районе села Луговое наряд ДПС остановил автомобиль Hyundai, водитель которого, нарушил требования знака «Обгон запрещён» и совершил выезд на встречную полосу через сплошную разметку.

Водитель был приглашён в патрульную машину для составления протокола. Несмотря на установленный комплекс видеофиксации, 26-летний житель Краснодара предлагал сотруднику полиции не составлять протокол, за вознаграждение.

Инспектор предупредил молодого человека об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Мужчина подтвердил, что знает об этом, вытащил из кармана тысячу рублей и положил в подстаканник. Возбуждено уголовное дело по статье 291 с санкцией до двух лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь