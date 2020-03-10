Житель Крыма задержан за покушение на мошенничество в крупном размере

43-летнего индивидуального предпринимателя во второй раз обвиняют в покушении на мошенничество.

В его биографии уже был такой эпизод, тогда он выслушал обвинительный приговор, а сейчас на мужчину ждет новый судебный процесс по такой же статье.

За вознаграждение в 500 тысяч рублей он предложил жителю Ялты помочь согласовать с ГУП «Крымэнерго» техническую документацию проекта. Часть этих денег, по словам задержанного, он собирался передать должностным лицам предприятия для беспрепятственного решения вопроса.

Но, как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю, на самом деле мужчина не имел полномочий и возможностей повлиять на руководство «Крымэнерго» и собирался все деньги взять себе.

После получения первой части суммы в 350 тысяч рублей злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Сейчас расследование завершено, и уголовное дело направлено в суд.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь