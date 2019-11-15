Житель Крыма изготовил 60 кг марихуаны

28-летний житель Сакского района Крыма оборудовал парники для выращивания конопли. Там же он сушил растения, чтобы произвести из них каннабис и марихуану.

Плантацию обнаружили сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Они пресекли сбыт более 60 кг марихуаны и 6 кг каннабиса, обнаруженных в парнике.

Молодой человек заключен под стражу, на него возбуждено уголовное дело.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото УФСБ России по Республике Крым и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь