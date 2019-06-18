Житель Крыма осужден за торговлю марихуаной

18 июня 2019     19
Житель Крыма осужден за торговлю марихуаной

20-летний житель Раздольненского района Крыма проведет 8 лет в колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков. Приговор районного суда уже вступил в силу.

Молодого человека задержали с поличным сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Как сообщает пресс-служба погрануправления, парень пытался продать больше 20 граммов мариахуаны. В его доме потом прошли обыски: следователи обнаружили два куста конопли, растущие во дворе, а как раз из конопли и делают марихуану.

 

Источник: Вести.Севастополь

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