Житель Крыма осужден за торговлю марихуаной

Молодого человека задержали с поличным сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Как сообщает пресс-служба погрануправления, парень пытался продать больше 20 граммов мариахуаны. В его доме потом прошли обыски: следователи обнаружили два куста конопли, растущие во дворе, а как раз из конопли и делают марихуану.

20-летний житель Раздольненского района Крыма проведет 8 лет в колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков. Приговор районного суда уже вступил в силу.

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