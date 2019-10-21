Житель Крыма пытался ввезти в Краснодарский край крупную партию наркотиков

Житель Армянска 1976 года рождения планирует на своем автомобиле вывезти из Крыма на материковую часть Российской Федерации крупную партию наркотических средств. Такая информация поступила сотрудникам УФСБ по Крыму и Севастополю. «Засаду» они устроили на подходах к Крымскому мосту и засекли автомобиль мужчины.

Тайник, в котором находились 12 полиэтиленовых пакетов с каннабисом (это вещество, получаемое из конопли) общей массой порядка 10 килограммов, мужчина оборудовал под днищем машины. Он прикрутил два металлических короба, не предусмотренных конструкцией автомобиля. Наркотик он собирался реализовать на материковой части России.

Наркокурьера задержали, на него возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере. Сейчас сотрудники УФСБ устанавливают тех, кто мог быть причастен к изготовлению каннабиса.

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Служба информации “Вести – Севастополь“

Видео УФСБ России по Республике Крым и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь