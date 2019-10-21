Житель Крыма пытался ввезти в Краснодарский край крупную партию наркотиков

21 октября 2019     7
Житель Крыма пытался ввезти в Краснодарский край крупную партию наркотиков

Житель Армянска 1976 года рождения планирует на своем автомобиле вывезти из Крыма на материковую часть Российской Федерации крупную партию наркотических средств. Такая информация поступила сотрудникам УФСБ по Крыму и Севастополю. «Засаду» они устроили на подходах к Крымскому мосту и засекли автомобиль мужчины.

Тайник, в котором находились 12 полиэтиленовых пакетов с каннабисом (это вещество, получаемое из конопли) общей массой порядка 10 килограммов, мужчина оборудовал под днищем машины. Он прикрутил два металлических короба, не предусмотренных конструкцией автомобиля. Наркотик он собирался реализовать на материковой части России.

Наркокурьера задержали, на него возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере. Сейчас сотрудники УФСБ устанавливают тех, кто мог быть причастен к изготовлению каннабиса.

 Служба информации “Вести – Севастополь

Видео УФСБ России по Республике Крым и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Футболист «Рубина» Фомин переведён из реанимации
Футболист «Рубина» Фомин переведён из реанимации

12:04 Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщила о состоянии здоровья защитника молодёжной команды Вячеслава Фомина, попавшего в реанимацию после матча …


Участник драки на матче «Зенит» — «Краснодар» оштрафован на 20 тыс
Участник драки на матче «Зенит» — «Краснодар» оштрафован на 20 тыс. рублей

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Артема Прохорова – третьего участника конфликта с сотрудниками ОМОН во время матча «Зенит» — …


Зеленский с женой ночевали у Заворотнюк
Зеленский с женой ночевали у Заворотнюк

По данным СМИ, актриса Анастасия Заворотнюк давно дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Известно, что они начали тесно общаться на …


Сколько в 2019 году перечислил в казну города крупнейший налогоплательщик Севастополя
Сколько в 2019 году перечислил в казну города крупнейший налогоплательщик Севастополя

Крупнейшим налогоплательщиком в Севастополе является ООО «Инкерманский завод марочных вин», который в этом году выплатил в казну города-героя 176,52 млн рублей. Об этом …


Житель Крыма пытался ввезти в Краснодарский край крупную партию наркотиков
Житель Крыма пытался ввезти в Краснодарский край крупную партию наркотиков

Житель Армянска 1976 года рождения планирует на своем автомобиле вывезти из Крыма на материковую часть Российской Федерации крупную партию наркотических …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты