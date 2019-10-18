Житель Петербурга приехал в Крым на велосипеде

Четыре тысячи километров на велосипеде. Санкт-Петербург – Минск – Севастополь. Такой путь проделал житель северной столицы Алексей Крылов, чтобы доказать самому себе и окружающим, что счастье не в бытовых удобствах. Насколько это удалось, Алексей рассказал программе «Вести – Севастополь».

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Новые впечатления – одна из главных целей большого путешествия Алексея Крылова. Из Санкт-Петербурга в Севастополь он приехал на велосипеде, преодолев 4 тысячи километров. А до этого почти нигде не был, кроме родной Северной столицы. О новом образе жизни Алексей рассуждает философски.

«Ты думаешь: вот я сейчас куплю машину, куплю квартиру, куплю дом, что-то у меня будет. А в итоге к чему все это? Пыль все это, – рассказывает велосипедист. – Я решил, что больше не хочу жить в этих каменных джунглях, в этом улье, я хочу смотреть мир».

И преград на своем пути не видел: вторую половину Алексей пока не встретил, а работу таксиста оставил легко. Полгода назад продал автомобиль – купил велосипед. И первого августа отправился туда, где еще не бывал – в Крым. По дороге удалось встретить единомышленника: с ним Алексей проделал часть пути.

«Не успели мы отъехать от нашего места ночевки, как встретили доброго человека, который нам продал банку черники за 600 рублей», – говорит Алексей.

Вот и в Севастополе путешественник встретил земляка. Владимир Денисов ребенком пережил блокаду Ленинграда, но много лет живет в Севастополе. Домой не торопится и Алексей: из Крыма велосипедист отправится в Грузию, а Новый год хочет встретить в Турции.

Общий вес вместе с велосипедом около 40 килограммов: с собой инструменты, теплые вещи, гаджеты и палатка для ночлега. В дальней дороге важна и конструкция двухколесного транспорта.

«Желательно, чтобы рама была стальная, чтобы было сиденье было хорошее, не мягкое, – объясняет Алексей, – чем жестче сиденье, тем лучше!»

О том, как проходит его путешествие, Алексей рассказывает в социальных сетях. Впечатлениями делится каждый день, но самые яркие, наверное, можно передать только в живом общении.

«Переполняет тебя радость и счастье, что ты снова проехал очередную сотню километров, – улыбается велосипедист, – и просто хочется кричать от удовольствия!»

Вероника Андреева, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь