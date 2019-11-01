Житель Украины пытался въехать в Крым, выдав себя за другого человека

1 ноября 2019     22
Житель Украины пытался въехать в Крым, выдав себя за другого человека

34-летний житель Закарпатской области предпринял попытку въехать в Крым через пункт пропуска «Армянск». Он знал, что до сентября 2020 года управление миграционной службы по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области запретило ему появляться на территории России, и оформил себе на Украине новый паспорт под чужой фамилией.

Крымские пограничники по своим базам данных смогли установить этот факт – гражданина Украины задержали и поместили в СИЗО. На него возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 322 УК РФ «Пересечение Государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию заведомо не разрешен», сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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