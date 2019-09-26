Житель Украины пытался попасть в Крым по паспорту приятеля

В пункте пропуска Джанкой пограничники остановили гражданина Украины 1993 года рождения, который пытался проехать на территорию Крыма, выдав себя за своего друга.

25-летний житель Мелитополя признался, что поехал в Россию на заработки. Свой паспорт он потерял и решил, что сможет пересечь границу по паспорту друга. Молодой человек планировал вернуть документ владельцу после прохождения пункта пропуска, отправив его попутным транспортом.

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, на гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье 322 УК РФ -незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Молодой человек заключен под стражу.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь