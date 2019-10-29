Житель Украины пытался провезти в Крым светошумовые патроны

29 октября 2019     19
Житель Украины пытался провезти в Крым светошумовые патроны

В пункте пропуска «Перекоп» на границе с Украиной при осмотре автомобиля гражданина соседнего государства сотрудники Погрануправления ФСБ России обнаружили светошумовые патроны калибром 9 мм. Предположительно они предназначаются для имитации выстрела.

59-летний житель Херсона сообщил, что у него имеется разрешение на ношение оружия, однако на вопрос, зачем он везет боеприпасы в Крым, мужчина ответить не смог.

Патроны были изъяты и переданы специалистам экспертно-криминалистического центра для проведения баллистического исследования. По его результатам будет решаться вопрос, какую меру административного воздействия нужно избрать в отношении жителя Херсона.

В целом с начала года крымские пограничники пресекли порядка 35 попыток провоза через границу оружия и боеприпасов. Как сообщает пресс-служба Управления, было выявлено восемь единиц оружия и свыше 250 боеприпасов. Но радует то, что это примерно на четверть меньше, чем было в прошлом году.

Также через российско-украинскую границу люди часто пытаются перевезти запрещенные в России лекарства, наркотики, дорогие ювелирные изделия, незадекларированные швейцарские часы

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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