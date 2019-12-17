Житель улицы Комсомольская протестует против ремонта дороги

Ремонт дороги на улице Комсомольской может не завершиться к Новому году. Люди просили привести в порядок грунтовый проезд на Корабельной стороне, но не все соседи поддержали идею. В итоге строительная техника большую часть дня простояла без дела.

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Утро начинается с манифеста. Евгений Харченко организовал и согласовал одиночный пикет и полдня простоял под зданием городского правительства.

«Для меня это в первый раз – и замёрз, и волнуюсь <…> Буду выходить с одиночным пикетом под правительство, вплоть до объявления голодовки, пока не будет разрешён вопрос хотя бы в частном образе», – рассказывает житель дома №94 по улице Комсомольской Евгений Харченко.

Дилемма Харченко – это ремонт дороги у его дома. Месяц назад на улице Комсомольской появились строители. Это не реконструкция, а только лишь текущие работы, чтобы выровнять и уложить асфальт на проезжей части. Мужчина считает, что теперь его участок под угрозой стихии.

«Дорожное полотно имеет 30 градусов уклон в сторону моего дома и, естественно, будет заливаться под дом, что будет нести угрозу здоровью и жизни моей семьи. Вплоть до подмывки фундамента и обрушения», – считает Евгений Харченко.

Местные жители вспоминают: раньше, когда здесь была условная дорога, дождевая вода размыла естественное русло и стекала в сторону футбольного стадиона.

«Когда дождь идёт долго, несколько дней, и идёт сильный дождь, он не успевает уйти. А сейчас он точно не будет уходить, потому что на шоссе дождь не уходит, он куда-то сливается», – делится местный житель Лариса Григорьева.

Люди обратились в департамент транспорта, сотрудники правительства выехали на место и успокоили жителей. Они рассказали, что вода будет стекать не на участки, а по естественному уклону дороги туда же, куда лилась и раньше.

«Спустя два дня, жильцов это мероприятие не устраивает, захотели именно водоотводные лотки», – поясняет начальник отдела технического контроля ГБУ Севавтодор Игорь Секерцыш. «Предложили вариант – отмостки от ворот дома, организовать искусственный асфальтобетонный лоток, чтобы вода дальше уходила по рельефу. Повода для беспокойства нет», – поясняет заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента транспорта Севастополя Анатолий Грищук.

Парадокс этой истории в том, что можно по-разному трактовать ГОСТы и нормы закона, но обмануть законы физики всё равно не получится.

А вот куда несёт дождевые воды земное притяжение – тупик на улице Западной. Этого места даже нет на карте, но едва на улице устанавливается дождливая погода, здесь сразу становится сыро.

Противостояние на улице Комсомольской закончилось приездом полиции. Оперативники взяли со всех объяснения и проложили дорогу дорожной технике, которая простояла без дела больше шести часов.

Ростислав Колмагоров, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь