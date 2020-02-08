Житель Ялты выслушал приговор за махинации с дачными участками

8 февраля 2020     17
Житель Ялты выслушал приговор за махинации с дачными участками

Житель Ялты создал несколько дачных потребительских кооперативов и призывал людей вступать в них и покупать земельные участки. В итоге он получил вступительных взносов на сумму, превышающую 21 млн рублей, под гарантию того, что люди смогут обзавестись земельными участками на территории Крыма.

На самом деле, как сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым, мужчина не имел возможности выполнить взятые на себя обязательства и предоставить членам своих потребительских кооперативов обещанные земельные участки. При этом полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Мужчину задержали, на него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». И вот Центральный районный суд Симферополя признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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Житель Ялты выслушал приговор за махинации с дачными участками
Житель Ялты выслушал приговор за махинации с дачными участками

Житель Ялты создал несколько дачных потребительских кооперативов и призывал людей вступать в них и покупать земельные участки. В итоге он …



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