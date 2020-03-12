Житель Ялты задержан при попытке ограбления кафе

Ночью на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии в Ялте поступило сообщение о том, что неизвестный взломал входную дверь в одном из кафе города.

Из кассы заведения он взял 5 тысяч рублей и планшетник, но скрыться не успел: его задержал подъехавший наряд Росгвардии и передал прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы полиции для дальнейшего разбирательства. Полицейские установили личность злоумышленника: это 26-летний житель Первомайского района республики, ранее неоднократно судимый за совершение похожих преступлений.

Сейчас по факту нападения на кафе проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь