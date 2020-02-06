Жителям Севастополя и Крыма будут присваивать звание «Ветеран военной службы»

6 февраля 2020     10
Жителям Севастополя и Крыма будут присваивать звание «Ветеран военной службы»

Соответствующую поправку в закон «О ветеранах» приняла сегодня, 6 февраля, Государственная Дума.

В соответствии с документом, звание «Ветеран военной службы» будет присваиваться военнослужащим, в том числе уволенным в запас, постоянно проживавшим в Крыму и Севастополе на день принятия субъектов в состав Российской Федерации, проходившим службу в дислоцированных на территориях полуострова частях и «других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба».

Для крымчан и севастопольцев действует общее правило присвоения звания – после 20 лет службы, при наличии государственных наград, почётных званий или ведомственных знаков отличия, сообщается на официальном сайте Государственной Думы.

Закон вступит в силу после его официального опубликования.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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