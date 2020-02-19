Жителям Терновки и Черноречья вернут воду

Строительством, которое ведётся в районе сёл Терновка и Черноречье, обеспокоены местные жители. Люди уверены, что в результате работ, в долине обмелели водоёмы. Но разобраться в ситуации самостоятельно у них не получится. Территория отдана в частные руки. Совместный выездной приём граждан по этой проблеме провели сотрудники природоохранной прокуратуры и Севприроднадзора.

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Уровень воды едва достигает половины метра. Раньше шестиметровый колодец был заполнен. В феврале засуха в Черноречье пришла впервые – отмечает Валерий Зайцев. Для него, как и для всех сельчан, скважина на участке – единственный питьевой источник. Водопровода в селе нет.

«Я включаю насос, он булькает, качает воду, и там известняк только идет, уже не говоря о том, что поливать что-то можно, питьевую воду! Мы не можем пищу готовить, потому что тянет с известняком всё!», – говорит житель села Черноречье Валерий Зайцев.

Обмелели практически наполовину и два пресных озера. Водой село снабжала речка Ай-Тодорка самый водоносный приток реки Чёрной.

«Вот этот жёлоб был полный, по нему текла вода, наполняла наши озёра – вот это маленькое и второе. Было даже так что озёра переполнялись, у нас на поляне стояла вода, и естественно, в наших колодцах воды было достаточно!», – вспоминает житель села Черноречье Валерий Зайцев.

В районе села Терновка под руслом Ай-Тодорки течет еще одна река, подземная на глубине 30 метров. Вместе они обеспечивали всю долину. Чтобы поддерживать уровень воды в советское время построили на русле целую систему дамб и водохранилищ. В их числе Монастырский и Терновский пруды. Месяц назад они начали мелеть – рассказывают местные жители.

Уровень воды в Терновском пруду упал более чем на метр. Обычно вода заполняла все это пространство и через вот этот колодец попадала в искусственный канал, оттуда – в русло реки. Сейчас колодец не заполняется, поэтому и река высыхает.

Причиной резкого падения уровня воды местные жители считают стройку на бывшем русле Ай-тодорки. Этот участок, расположен чуть выше Терновского пруда.

«Первое русло от реки выходило, дальше получался островочек, на котором постоянно все отдыхали, то есть в тени здесь были, деревья были большие, орех старый рос здесь, и дальше выходило, где сейчас есть еще одно русло реки. Сейчас это все уже убрали, снесли, перекопали. Русло реки изменили? Да, одно убрали полностью получается, и второе изменили», – рассказал житель села Терновка Андрей Коротков.

По водному кодексу России, охранная зона реки Ай-Тодорка составляет 100 метров. Константин, который представился собственником участка, показывает документы. По бумагам квартал вместе с рекой и прудом – частная территория.

«Когда формируется участок земельный и формируется на него право собственности, то именно река, водный объект вообще, он должен выниматься, он не должен быть частью земельного участка, – пояснил заместитель начальника Севприроднадзора Вадим Писляк. – Эти материалы мы будем отправлять уже в другие органы исполнительной власти, для того, чтобы они рассматривали в части своих компетенций».

Кто и на каких основаниях передал водные объекты в частную собственность? Чтобы это выяснить, запросы в профильные ведомства – ДИЗО и Севреестр направили и мы. А сотрудники Севприроднадзора проверят также факт незаконной вырубки деревьев и изменения русла реки. Земляные работы на участке ниже по руслу уже стали поводом для административного расследования. Его возбудили по статье о нарушении режима ведения хозяйственной деятельности в прибрежной полосе, сообщают в Севприроднадзоре. Как говорят местные жители, выемку грунта в водоохранной зоне производит та же компания.

«По контуру, здесь будет озеро. Озеро для рыбалки, вот они сейчас нарушат русло, облагородят, пробурят или другим способом, и мы останемся просто без воды. Все жители останутся без воды», – считает депутат Терновского муниципального округа Севастополя Сергей Потехин.

Заполнить искусственный водоем могут, используя старую систему орошения садов, предполагают люди.

«После дамбы есть задвижки, которые перекрывают подачу воды в большую трубу, – рассказывает житель села Терновка Юрий Вдовенко, – в трубу можно поставить дополнительные отводы, под землей увести в озеро, и все. Задвижки открыли – вода пошла, уровень здесь будет падать».

Вместе с нашей съемочной группой и сотрудниками Севприроднадзора на месте работали также представители природоохранной прокуратуры и уполномоченный по правам человека в городе Павел Буцай.

«Я думаю, что в ближайшее время нужно максимально быстро остановить эти все процессы. И запретить любые раскопки, любые копания озер. Это серьезный государственный вопрос. Люди, три тысячи человек могут летом остаться без воды», – говорит уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

В любом случае остановить работы сможет только суд. Но если это произойдет, жителям Черноречья придется решить еще одну проблему. Добиться ремонта дамбы. Привести ее в порядок собственника обязали два года назад – утверждают жители и в подтверждение показывают документы. Но и сегодня последняя пресная вода, которая здесь дороже золота, продолжает уходить через пробоину.

Алена Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь