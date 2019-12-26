Жителя Керчи задержали за хранение синтетических наркотиков

26 декабря 2019     21
Жителя Керчи задержали за хранение синтетических наркотиков

Пограничники задержали керчанина за хранение около 200 таблеток психотропных веществ.

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым был пойман подозреваемый в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства. В процессе допроса мужчина сознался в том, что он наркозависим и в квартире находятся запрещённые вещества. При обыске жилья, было найдено 190 таблеток, содержащих метадон.

Злоумышленника могут лишить свободы от трёх до девяти лет и обязать выплатить штраф до 500 тысяч рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым 

Источник: Вести.Севастополь

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Жителя Керчи задержали за хранение синтетических наркотиков

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