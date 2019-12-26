Жителя Керчи задержали за хранение синтетических наркотиков

Пограничники задержали керчанина за хранение около 200 таблеток психотропных веществ.
Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым был пойман подозреваемый в хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ведомства. В процессе допроса мужчина сознался в том, что он наркозависим и в квартире находятся запрещённые вещества. При обыске жилья, было найдено 190 таблеток, содержащих метадон.
Злоумышленника могут лишить свободы от трёх до девяти лет и обязать выплатить штраф до 500 тысяч рублей.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Источник: Вести.Севастополь