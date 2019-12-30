Жителя Севастополя посадят в тюрьму на 13 лет за педофилию

Ленинский районный суд Севастополя приговорил 44-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы за совращение двух девочек 10 и 13 лет.

В 2013 году осуждённый жил с женщиной и её маленькой дочерью, позже, в 2017 году он проживал с другой женщиной, у которой тоже была малолетняя дочка. Виновный подвергал детей насилию сексуального характера пользуясь их беспомощностью. Сам преступник отрицает свою вину, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Против педофила было собрано достаточно доказательств чтобы суд назначил ему 13 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы в течение двух лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь