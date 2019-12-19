Журналистка пригласила Владимира Путина приехать в Крым на поезде

19 декабря 2019     16
Журналистка пригласила Владимира Путина приехать в Крым на поезде

В Москве состоялась ежегодная итоговая пресс-конференция Президента России. В этом году на ней присутствовало рекордное количество российских и иностранных журналистов.

Свой вопрос удалось задать и представителю Крыма. Журналист попросила Владимира Путина обратить внимание на общую для страны проблему – сбор средств на лечение тяжело больных детей и возможность проведения большего количества редких медицинских операций в регионах России. Также наша коллега из крымского издания выразила надежду, что глава государства примет участие в запуске железнодорожного сообщения по мосту над Керченским проливом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: politsib.ru

Источник: Вести.Севастополь

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