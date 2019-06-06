Журналистов Севастополя ждут среди участников телекинофорума «Вместе»

Сегодня, 6 июня, председатель Севастопольского отделения Союза журналистов Сергей Горбачев, его заместитель Андрей Мацкевич вместе с секретарем СЖ России, продюсером и документалистом Ашотом Джазояном обсудили проведение и освещение в СМИ предстоящего фестиваля. Он состоится в Ялте с 6 по 12 сентября 2019 года.
В отборочную комиссию уже поступили заявки из Сербии, Эстонии, Израиля, Белоруссии и регионов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Краснодара. Тематика фильмов самая разнообразная: военные, исторические, размышления о месте человека в мире и обществе, семейные драмы.
Впервые в программе форума будут участвовать студенты и преподаватели филиала МГУ в Севастополе и филиала Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского в Ялте.
Хотя официально прием конкурсных работ продлится до 1 августа, отборочная комиссия рекомендует желающим принять участие в форуме не оставлять оформление заявок «на последнюю ночь». Это позволит жюри качественно и объективно оценить работы.
Источник: Вести Севастополя