Журналистов Севастополя ждут среди участников телекинофорума «Вместе»

Сегодня, 6 июня, председатель Севастопольского отделения Союза журналистов Сергей Горбачев, его заместитель Андрей Мацкевич вместе с секретарем СЖ России, продюсером и документалистом Ашотом Джазояном обсудили проведение и освещение в СМИ предстоящего фестиваля. Он состоится в Ялте с 6 по 12 сентября 2019 года.

В отборочную комиссию уже поступили заявки из Сербии, Эстонии, Израиля, Белоруссии и регионов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Краснодара. Тематика фильмов самая разнообразная: военные, исторические, размышления о месте человека в мире и обществе, семейные драмы.

Впервые в программе форума будут участвовать студенты и преподаватели филиала МГУ в Севастополе и филиала Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского в Ялте.

Хотя официально прием конкурсных работ продлится до 1 августа, отборочная комиссия рекомендует желающим принять участие в форуме не оставлять оформление заявок «на последнюю ночь». Это позволит жюри качественно и объективно оценить работы.

Источник: Вести Севастополя