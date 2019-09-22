Журналистов учат работе в горячих точках: в Севастополе прошли курсы «Бастион»

«Бастион» – так называются курсы для журналистов, которые каждый год проводятся в разных регионах страны. В этом году их организовали в Севастополе. В них приняли участие 35 сотрудников средств массовой информации со всей страны. Сегодня курсы завершились. Программа была настолько сложной, что не все смогли ее выдержать. Но в любом случае знания, полученные журналистами, без преувеличения могут помочь сохранить жизнь. Специфику работы в «горячих точках» на себе испытали и сотрудники нашей телерадиокомпании Ростилав Колмагоров и Антон Терешкин. Как они смогли выдержать это испытание, и почему журналистам ни при каких обстоятельствах нельзя брать в руки оружие?

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-Ты напугался? – спрашивает у журналиста с мешком на голове «боевик». – Нет! -Так ты бесстрашный?! Пули боишься? – Да. – Так бойся и ползи! Вперед!

Оружие журналистов – слово. Но здесь за ним в карман не лезут. Тишину нарушает автоматная очередь. Люди в масках и с оружием взяли участников курсов “Бастион” в плен. «Ползем и повторяем, как вам здесь нравится!» – кричат «боевики».

Всё выглядит реалистично. Условия, максимально приближенные к боевым. И кажется, угрозы – не пустой звук. Страх берет своё. Особенно, когда участники один за другим выбывают из игры – жестокой, но правдоподобной.

Одному из участников “Бастиона” сирийскому журналисту Ибрахиму Наовафу много раз приходилось выполнять редакционное задание в экстремальных условиях – Афганистан, Йемен и Сирия. Чтобы получить допуск к дальнейшей работе, он приехал на спецподготовку.

«Здесь можно почувствовать настоящие ситуации, в которые может человек попасть в руках террористов. И потом можно со спокойной душой ехать на любую «горячую точку», зная, что я могу постоять за себя в нужный момент», – говорит Ибрахим Наоваф, продюсер и ведущий МИА “Россия сегодня”, Москва.

Как действовать в ситуации, когда можешь стать живой мишенью, в Севастополе учатся 35 представителей средств массовой информации со всей страны.

«Для чего нужно проживание ситуации, – объясняет военный психолог Алексей Захаров, – для того, чтобы люди наработали факторы действий на подсознательном уровне достаточно серьезно и четко. Проживая, они закладывают себе реальный опыт».

Им делятся специалисты всех силовых структур. Большая часть занятий проходит в полевых условиях. В них задействуют и боевую технику, и методы подготовки пожарных и спасателей. Участники знакомятся со спецификой работы в задымленном помещении. Проводят мастер-классы и по действиям в других чрезвычайных ситуациях. Изнутри работу спасателей уже знает оператор нашей телерадиокомпании Антон Терешкин. Раньше он был сотрудником МЧС.

«Это всё мне знакомо. Я по сути попал в свою среду, – говорит Антон. – Жизнь может по-разному сложиться. Родина скажет: “Вперед!”, а я уже буду подготовленный».

Проводят мастер-классы и действующие журналисты. Рассказывают о мерах предосторожности – оружие в руки прессе брать нельзя. Иначе, человек автоматически теряет статус гражданского лица, а тем самым и защиту. Подвергаются опасности и те, кто носит камуфляж. Одежда должна быть неброской и лучше её не снимать. Участники курсов спят одетые, а в особо тяжелые дни еще и обутые.

Участникам “Бастиона” просто не позволительно терять профессиональную хватку. Параллельно с занятиями они снимают репортажи о прохождении спецподготовки. Уже сейчас многие могут работать в условиях постоянного стресса. При необходимости журналист должен суметь оказать и первую помощь пострадавшему. Этому тоже учат на курсах: сначала на практике, а потом уже разбирают в теории.

Через такую “школу выживания” уже прошли больше девятисот человек. Этот набор – 19-ый.

«В девяностые, в двухтысячные годы, казалось бы, в мирное время погибли более 300 наших коллег, и для того, чтобы они могли сохранить свою жизнь, а с другой стороны не мешать военным, сотрудникам МЧС выполнять свои обязанности, мы должны были их научить, как вести себя в экстремальных условиях», – говорит Людмила Щербина, первый секретарь Союза журналистов г. Москвы.

Но как показывает практика, после такого погружения, ехать в “горячие точки» готовы единицы.

«Я не хочу по своей собственной воле ехать в «горячую точку», но хочу быть к ней подготовлена, потому что я не знаю, что меня ждет, – говорит Елена Афонина, фотокорреспондент из Грозного. – В 1994-ом году никто не ждал войну, она сама пришла к тебе в дом. И я хочу, если такое повторится, знать, как мне действовать».

Полученные навыки журналистам могут пригодиться не только в боевых условиях. Умение справиться с эмоциями или, например, оказывать первую помощь важны для людей всех профессий. Для этого журналисты всю неделю и штурмовали этот “бастион”. Решающими стали финальные испытания. Участники сдавали зачеты не по билетам, а в полевых условиях. Заслуженная награда – сертификат об окончании курсов.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич, Ростислав Колмагоров, Антон Терешкин, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь