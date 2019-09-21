Журналисты со всей страны осваивают в Севастополе навыки работы в горячих точках

21 сентября 2019     21
Журналисты со всей страны осваивают в Севастополе навыки работы в горячих точках

Бастион – курсы выживания в “горячих точках”. Условия, максимально приближенные к боевым.  35 журналистов со всей России проходят спецподготовку в Севастополе. Формат лекций – жёсткий. Зачем журналистов берут в заложники и обращаются с ними соответственно? И зачем это нужно журналистам? 

Вся тяготы работы в чрезвычайных ситуациях и боевых условиях прочувствовали на себе работники и нашей телерадиокомпании Ростислав Колмагоров и Антон Терешкин. О том, почему им запретили брать в руки оружие и захотят ли они отправиться в «горячие точки», смотрите в итоговом выпуске «Вести – Севастополь. События недели» в воскресенье 22 сентября в 8:40 на телеканале Россия. 

Источник: Вести.Севастополь

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