Журналисты со всей страны осваивают в Севастополе навыки работы в горячих точках

Бастион – курсы выживания в “горячих точках”. Условия, максимально приближенные к боевым. 35 журналистов со всей России проходят спецподготовку в Севастополе. Формат лекций – жёсткий. Зачем журналистов берут в заложники и обращаются с ними соответственно? И зачем это нужно журналистам?

Вся тяготы работы в чрезвычайных ситуациях и боевых условиях прочувствовали на себе работники и нашей телерадиокомпании Ростислав Колмагоров и Антон Терешкин. О том, почему им запретили брать в руки оружие и захотят ли они отправиться в «горячие точки», смотрите в итоговом выпуске «Вести – Севастополь. События недели» в воскресенье 22 сентября в 8:40 на телеканале Россия.

<!-- -->

Источник: Вести.Севастополь