Журналист Дмитрий Киселев: «Мир никогда не узнает правду о Крыме»

Генеральный директор МИА “Россия сегодня” Дмитрий Киселев в эфире радио “Cпутник в Крыму” заявил, что в мировых СМИ никогда не появится правдивая информация о Крыме.
«Мы должны успокоиться, жить своей жизнью, собственной повесткой, не очень расстраиваться по этому поводу, – цитирует федерального журналиста РИА Новости. – Правда о Крыме в мире не всем выгодна, поскольку кое-кому нужно поддерживать какую-то враждебность, которая является частью, как это ни грустно звучит, военно-промышленного комплекса. На этом зарабатываются деньги, людям продают страх, и без Крыма это сложно. Это стало образом жизни “Западного Союза”, если выражаться словами русского философа Александра Зиновьева, и это не соответствует финансовым, денежным, корыстным интересам Запада: признать Крым, признать реальность».
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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