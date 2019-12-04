Заболеваемость ОРВИ в Севастополе выросла на 16%

В Севастополе на 16,4% повысилась заболеваемость острыми респираторными инфекциями.

По информации регионального Роспотребнадзора за прошедшую неделю в городе заболело 1877 человек. Эпидемический порог по заболеваемости не превышен. Вирусов гриппа не зафиксировано.

В Роспотребнадзоре напоминают, что во время подъёма уровня заболеваемости ОРВИ необходимо сократить время пребывания в местах массового скопления людей, использовать медицинскую маску, избегать контактов с заболевшими людьми, регулярно мыть руки с мылом, проветривать помещения и увлажнять в них воздух, употреблять, как можно больше продуктов, содержащих витамин С.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь