Заболеваемость туберкулёзом в Севастополе снизилась на 27%

19 августа 2019     7
Заболеваемость туберкулёзом в Севастополе снизилась на 27%

С начала года заболеваемость туребкулёзом в Севастополе снизилась на 27%, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения города в понедельник.

За 7 месяцев текущего года туберкулезом заболело 77 человек. При этом за аналогичный период 2018 года заболело 105 человек.

По словам главного врача Севастопольского противотуберкулезного диспансера Андрея Вербицкого, если такая тенденция снижения сохранится, то до конца текущего года  удастся достичь показателей ниже эпидемиологического порога.

Как отмечают в департаменте, причина снижения заболеваемости и смертности – улучшение качества оказания медицинской помощи.


Источник: Вести.Севастополь

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