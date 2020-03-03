Заболевших коронавирусом в Крыму и Севастополе нет

В Севастополе не зафиксировано случаев выявления коронавирусной инфекции в Крыму. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

Случаев выявления коронавирусной инфекции в Республике Крым не выявлено. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.

Кроме этого, заместитель министра утверждает, что врачи Крыма готовы к возможному распространению вируса. В медицинских учреждениях есть необходимые медикаменты, техника и противовирусные костюмы. Более того, уже подготовлены больничные боксы и аппаратура для оказания помощи в тяжелых случаях при госпитализации пациентов.

«Всего в Крыму под медицинским наблюдением на новую коронавирусную инфекцию находится порядка 50 человек, прибывших из стран и регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Проведенные исследования по пробам, взятым у граждан подтверждают отсутствие случаев выявления коронавирусной инфекции», – подчеркнул Антон Лясковский.

Он порекомендовал жителям и гостям полуострова обращаться за информацией об эпидемиологической обстановке только к официальным источникам и не распространять недостоверные публикации в сети Интернет. Информацию о профилактике гриппа и коронавирусной инфекции можно получить на официальном сайте Роспотребнадзора.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь