Забор вдоль трассы Ялта-Севастополь демонтируют

Слова руководителя департамента муниципального контроля администрации города Руслана Осипчука передаёт пресс-служба администрации Ялты.
“Застройщику, который был ответственным за установку этого забора, было направлено уведомление. В настоящий момент собственником производится демонтаж металлоконструкции” – говорит Руслан Осипчук.
Забор установлен в середине июня в районе одного из гостиничных комплексов на протяжении трассы в окрестностях села Оползневое. Ни межевания участка, ни согласования с администрацией, по словам чиновника, по этому объекту не было.
Владельцу уже направлено уведомление с требованием демонтировать заграждение. По свидетельствам очевидцев в социальных сетях, к работам уже приступили.
фото kianews24.ru
Источник: Вести.Севастополь