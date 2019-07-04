Забор вдоль трассы Ялта-Севастополь демонтируют

Слова руководителя департамента муниципального контроля администрации города Руслана Осипчука передаёт пресс-служба администрации Ялты.

“Застройщику, который был ответственным за установку этого забора, было направлено уведомление. В настоящий момент собственником производится демонтаж металлоконструкции” – говорит Руслан Осипчук.

Забор установлен в середине июня в районе одного из гостиничных комплексов на протяжении трассы в окрестностях села Оползневое. Ни межевания участка, ни согласования с администрацией, по словам чиновника, по этому объекту не было.

Владельцу уже направлено уведомление с требованием демонтировать заграждение. По свидетельствам очевидцев в социальных сетях, к работам уже приступили.

фото kianews24.ru

Источник: Вести.Севастополь