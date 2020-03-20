Заброшенные здания на Историческом бульваре приведут в порядок

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник определит границы своей территории и отремонтирует заброшенные постройки на Историческом бульваре.

Разбитые окна, трещины на стенах, свалка мусора. Заброшенное здание на территории объекта культурного наследия. Этот участок на Историческом бульваре передали в частные руки во времена Украины. Пустует бывшее кафе уже больше пяти лет. С собственником пытались договориться, рассказывают в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике.

«Вели переговоры, чтобы выкупить, но собственники слишком много за них запросили, то есть здания в таком состоянии находятся, что рыночная стоимость 7-8 миллионов, но они за них требуют первая цена была 80 миллионов рублей, сейчас она снизилась до 40 миллионов рублей», – рассказала ведущий юрисконсульт Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Лилия Хацкевич.

Аналогичная ситуация с кафе «Редут». Участок, на котором оно расположено, также выведен из собственности музея-заповедника.

Заброшенные здания не просто портят эстетический облик бульвара. В случае, если их собственники начнут вести здесь коммерческую деятельность или просто станут делать ремонт, не оформив специализированные разрешения, санкции правоохранительные органы станут применять к самому музею-заповеднику. Ведь он считается особо ценным объектом культурного наследия, и эти виды деятельности запрещены на его территории федеральным законодательством.

Еще одни постройки, которые находятся прямо напротив здания панорамы «Оборона Севастополя», возвели на земле музея-заповедника. В частные руки ее не передавали. Сейчас здесь работают предприятия.

Юристы музея-заповедника отмечают, надзорные органы в проведении проверок отказывают на основании федерального закона №294, он защищает предпринимателей и физических лиц от внеплановых проверок.

За помощью директор музея-заповедника обратился к президенту страны во время встречи главы государства с общественниками Крыма и Севастополя.

«Границы территории и режим их использования он определён, а коммерческая деятельность этих организаций она противоречит сохранению объектов культурного наследия, законодательству нашему, поэтому мы просим вас оказать помощь в решении данной проблемы», – говорит директор севастопольского Военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.

Вопрос со сторонними организациями Владимир Путин поручил проработать врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву.

“Мы сейчас с такими ситуациями работаем, они, как правило, чаще всего требуют судебных решений и выкупа, потому что права приобретены по закону, сложно найти поход, но, конечно, всегда можно договориться, найти здравый смысл в этом”, – считает Развожаев. «Если там законные приобретатели, законные арендаторы, нужно, чтобы их права не были нарушены, но конечно, приоритетом является то, что представляет интерес для севастопольцев, для всех крымчан, для всей России в целом. Если можем найти решение, чтобы и их права не ущемлять, и чтобы музейное дело здесь развивалось достойным образом, то надо поискать», – посоветовал Путин.

С министром культуры глава государства пообещал обсудить также дальнейшую поддержку музея. На Историческом бульваре в ближайшее время возобновят работы. А здания, если их передадут музею-заповеднику, его руководство пообещало отремонтировать. Это поможет сотрудникам организовать дополнительное пространство для выставок и музейных фондов.

Алена Давыдова, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь