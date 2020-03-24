Заведующая детсадом в Крыму пойдет под суд за злоупотребление должностными полномочиями

Прокуратура Белгородского района направила на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении заведующей детским садом, которая незаконно перевела полмиллиона рублей подрядчику, не выполнившему свои обязательства по обеспечению нужд учреждения.

Жительница Белгородского района обвиняется в корыстном использовании служебных полномочий и служебном подлоге.

Правоохранители установили, что гражданка, являясь руководителем детского дошкольного учреждения, незаконно оплатила не оказанные услуги поставки мебели в детский сад. Злоумышленница перевела на счет подрядчика денежные средства в размере более 494 тысяч рублей, несмотря на то, что поставка мебели не осуществилась.

Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Прокуратуры.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь