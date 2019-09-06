Завершается ремонт одного крыла больницы в Инкермане

6 сентября 2019     25
Завершается ремонт одного крыла больницы в Инкермане

Первый этап капитального ремонта во взрослой поликлинике городской больницы №6 в Инкермане планируется завершить до конца сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Сейчас работы ведутся в одном крыле здания, а в другом принимают пациентов. Уже подключены системы вентиляции, освещение и проведены коммуникации. В подвальном помещении сделана стяжка пола, укреплен фундамент и произведена замена окон.

“И на первом, и на втором этаже ремонтируемого крыла работы уже подходят к концу: обновлены пол и потолок, произведено остекление оконных проемов, делаются внутренние перегородки помещений, стены готовы к покраске”, — рассказала главный врач городской больницы №6 Гайде Дегирменджи.

По ее словам, подрядчик качественно выполняет работы. Кабинеты будут комфортными и светлыми. Главврач надеется, что жители Инкермана будут довольны.

Внешне здание медучреждения на улице Умрихина тоже изменится, его фасад обновят. Как только работы в первом крыле поликлиники завершатся, подрядчик перейдет во вторую часть здания.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта “Комсомольской правды”

Источник: Вести.Севастополь

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